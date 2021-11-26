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Правительство Молдавии выделило средства «Молдовагазу» для погашения долга «Газпрому»

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Aurel Obreja/AP

Правительство Молдавии утвердило перевод денежных средств компании «Молдовагаз» для погашения ее долга перед российским «Газпромом». Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров 26 ноября, передает ТАСС.

«Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией «Энергоком» на счет «Молдовагаза» для покрытия текущей задолженности перед «Газпромом». Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа», — заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом». 25 ноября парламент страны одобрил выделение $74 млн для оплаты долга.

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