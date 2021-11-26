Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Чемпион мира по боксу Фьюри захотел провести бой с женщиной 02:11
Российским банкам спрогнозировали подряд два года рекордной прибыли 02:11
Понасенков послал русских рэперов в Африку 02:10
Следствие хочет вызвать Ермака и Зеленского по делу о задержанных в Минске... 01:59
Второй борт из Ирака приземлился в Минске, чтобы вывезти беженцев 01:54
Баринов рассказал о разговоре с фанатами «Локомотива» после разгрома от «Лацио» 01:51
Власти Петербурга рассчитывают достичь коллективного иммунитета к 15 января 01:48
Новая правящая коалиция Германии хочет упростить получение гражданства 01:44
Последний украинский клуб досрочно вылетел из еврокубков 01:41
Американский бизнес попросил Госдеп признать «Спутник V» 01:38

ЦБ объявил о достижении максимума долговой нагрузки россиян

Центробанк РФ: уровень долговой нагрузки россиян достиг максимума в 10,24%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Anton Belitsky/Global Look Press

Уровень долговой нагрузки российских граждан по итогам первого полугодия текущего года достиг максимального значения за все время наблюдений — 10,24%. Об этом сообщил Центральный банк России (ЦБ) в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте регулятора.

Центробанк считает такое положение вещей уязвимостью финансового сектора. Рост показателя во многом произошел из-за необеспеченного потребительского и ипотечного кредитования, причем в первом сегменте тенденция связана исключительно с увеличением средней суммы задолженности, которая приходится на одного заемщика. Регулятор указывает, что это повышает риски портфеля необеспеченных кредитов.

По состоянию, на 1 октября 2021 года годовой темп прироста задолженности по необеспеченным потребкредитам составил 19,1%. Хоть показатель и соответствует допандемийному уровню, в ЦБ считают его несбалансированным в условиях медленного роста доходов российских граждан, «что создает предпосылки для ухудшения кредитного качества розничных портфелей в будущем».

Объем выдачи рискованных необеспеченных кредитов, отмечает регулятор, с показателем долговой нагрузки выше 80% вырос с 23% во II квартале прошлого года до 31% в третьем квартале 2021-го. В ЦБ добавили, что банки наращивают необеспеченное потребкредитование «без надлежащей проверки получаемых заемщиком доходов».

Ранее сообщалось, что в России банки могут получить доступ к истории паспортов граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть