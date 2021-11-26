ЦБ объявил о достижении максимума долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки российских граждан по итогам первого полугодия текущего года достиг максимального значения за все время наблюдений — 10,24%. Об этом сообщил Центральный банк России (ЦБ) в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте регулятора.

Центробанк считает такое положение вещей уязвимостью финансового сектора. Рост показателя во многом произошел из-за необеспеченного потребительского и ипотечного кредитования, причем в первом сегменте тенденция связана исключительно с увеличением средней суммы задолженности, которая приходится на одного заемщика. Регулятор указывает, что это повышает риски портфеля необеспеченных кредитов.

По состоянию, на 1 октября 2021 года годовой темп прироста задолженности по необеспеченным потребкредитам составил 19,1%. Хоть показатель и соответствует допандемийному уровню, в ЦБ считают его несбалансированным в условиях медленного роста доходов российских граждан, «что создает предпосылки для ухудшения кредитного качества розничных портфелей в будущем».

Объем выдачи рискованных необеспеченных кредитов, отмечает регулятор, с показателем долговой нагрузки выше 80% вырос с 23% во II квартале прошлого года до 31% в третьем квартале 2021-го. В ЦБ добавили, что банки наращивают необеспеченное потребкредитование «без надлежащей проверки получаемых заемщиком доходов».

Ранее сообщалось, что в России банки могут получить доступ к истории паспортов граждан.