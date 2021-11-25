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В Молдавии одобрили выделение денег на погашение долга перед «Газпромом»

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Aurel Obreja/AP

Молдавия переведет $74 млн российскому «Газпрому» для погашения долга за потребление газа в период с октября по ноябрь этого года, такое решение принял парламент страны, сообщает ТАСС.

Проект решения о поправках в закон о бюджете одобрили 57 депутатов из 101. В рамках законопроекта, по словам председателя парламента Игоря Гросу, предусмотрено погашение задолженности перед российской газовой компанией.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом».

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.

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