В России нашли страну-виновника роста цен на икру

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ) назвали причину роста цены на икру в России. Об этом пишет РБК.

Как рассказал президент организации Герман Зверев, это происходит из-за обострения ситуации с запасами сырья на международном рынке, в том числе Японии.

По его словам, путина в прошлом году была неудачной, в том числе и для Японии, являющейся главным икорным рынком в мире по объему продукции.

Это привело к снижению количества переработанной икры в японских хранилищах. К сентябрю объем оказался на 40% меньше, чем в прошлом году. В это же время на японском рынке вырос спрос на икру. «Это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва цепочек поставок», — отметил российский эксперт.

Ранее в Росрыболовстве отметили, что производство красной икры превысило ее годовое потребление.

По данным Росстата, розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума, превысив 5 тыс. рублей за килограмм, несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых.