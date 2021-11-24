МИД КНР раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Китай выступает решительно против односторонних санкций США в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Мы против политизации коммерческих проектов, против односторонних санкций. <…> Подобные действия США — чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права», — подчеркнул дипломат.

23 ноября министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2».

В Москве восприняли объявление о санкциях негативно, называя это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

Ранее сообщалось, что в ФРГ «зеленые» выступили против санкций США в отношении «Северного потока — 2».