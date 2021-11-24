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Аналитик Юшков рассказал, как Молдавия может обмануть «Газпром»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Валерий Юшков заявил, что Молдавия попытается избежать оплаты долга «Газпрому» и обмануть, обанкротив «Молдовгаз». Слова аналитика приводит «Секрет фирмы».

Юшков допустил, что после банкротства молдавской компании ее имущество продадут в счет погашения долгов. Если задолженность не удастся погасить, то, вероятно, Молдавия оставит все как есть, предположил эксперт.

«Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что ''Газпром'', как основной собственник компании, якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, ''Газпром'' сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя», — сказал он.

Ранее правительство Молдавии пообещало выделить «Молдовагазу» деньги для оплаты долга компании «Газпром». Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну также заявил, что стране надо больше времени на оплату долга перед «Газпромом», поэтому власти собираются направить компании письмо, в котором разъяснят свои действия.

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