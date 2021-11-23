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Госдума приняла проект бюджета ПФР до 2024 года во втором чтении

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Государственная дума приняла во втором чтении проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 — 2024 годы.

Согласно проекту доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей. Через год они уже составят 10,591 трлн рублей и к 2024-му доход бюджета будет 11,074 трлн рублей. По статье расходов в 2022 году они составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году уже 10,574 трлн и на следующий год — 11,167 трлн рублей.

Государственная дума 28 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Отмечалось, что в соответствии с проектом федерального бюджета доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, и к 2024 году — 25,83 трлн рублей. Расходы за 2022 год запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, через год они составят 25,24 трлн рублей, в 2024-м — 26,35 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР денег, изъятых у коррупционеров.

Также Госдума во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022 — 2024 годы поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, обеспечивающие ускоренное увеличении прожиточного минимума в 2022 году.

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