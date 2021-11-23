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В МВФ одобрили предоставление Киеву кредитного транша в $700 млн

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Yuri Gripas/Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение предоставить Киеву транш в размере 700 млн долларов в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай, рассчитанного на 18 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Исполнительный совет сегодня (22 ноября) завершил первый обзор экономических показателей Украины в рамках 18-месячного механизма стенд-бай, который был утвержден 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет (украинским) властям получить сумму, эквивалентную примерно 699 млн долларов, в результате чего общий объем выплат в рамках текущего механизма стенд-бай составит около 2,8 млрд долларов», — говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины».

Более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

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