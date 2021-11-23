США ввели санкции против двух судов и одной компании в связи с «Северным потоком — 2»

Администрация США намерена ввести санкции против одной связанной с Россией компании и двух судов в связи с участием в реализации газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции, <...> а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — указано в пресс-релизе. Второе судно госсекретарь не назвал.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия не будет наращивать поставки газа без гарантий того, что европейский регулятор одобрит запуск «Северного потока — 2».