«Молдовагаз» попросил у кабмина $74 млн для оплаты газа по контракту с «Газпромом»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Jurnal TV.

«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству... Мы должны 1,3 млрд леев ($74 млн)», — сказал Чебан.

Накануне «Молдовагаз» получил от «Газпрома» уведомление о возможном прекращении поставок газа.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Молдавию о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в страну, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.