Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Четыре хоккеиста приняли участие в драке в начале матча «Спартака» —... 23:07
Госдеп сообщил, что США и другие страны готовят санкции против Минска 22:59
«Молдовагаз» попросил у кабмина $74 млн для оплаты газа... 22:47
SVT: Россия «подняла на смех» Швецию из-за слов министра обороны... 22:47
Дина и Арина Аверины стали спортсменками года по версии Glamour 22:45
Вратарь Самсонов был признан второй звездой недели в НХЛ 22:26
Онкобольная россиянка прооперировала себя, не дождавшись медпомощи 22:22
Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с Лукашенко 22:12
Политолог Бальбек заявил, что Молдавия ведет себя с «Газпромом» «не... 22:03
Американский музыкант, критиковавший хореографию Щербаковой, ответил Тарасовой 22:03

«Молдовагаз» заверил, что решит проблему с «Газпромом» в кратчайшие сроки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Компания «Молдовагаз» заявила, что с помощью молдавских властей решит проблему с «Газпромом» в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

В заявлении отмечается, что в настоящее время проводится работа по урегулированию сложившейся ситуации.

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен», — сказано в сообщении.

В «Молдовагазе» отметили, что обязательства по оплате не были исполнены в срок, так как в октябре у компании был дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ с $126,70 за тысячу кубометров в первом квартале до $800,62 за тысячу кубометров в октябре. В тариф также была включена среднегодовая закупочная цена в $148,61 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Молдавию о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в республику, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Как сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должен будет вернуть долг России в размере около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть