Молдавия не получала уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа

В правительстве Молдавии не получали уведомление «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице премьера страны Андрея Спыну.

«Мы не получали уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в Молдавию. Поэтому сможем прокомментировать этот документ только после того, как ознакомимся с ним», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Молдавию о том, что через 48 часов прекратит поставки газа в страну, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Молдавия также должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого стороны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должен будет вернуть долг России в размере около $700 млн за поставляемый газ. Эта цифра не учитывает поставки газа в Приднестровье.