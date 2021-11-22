ЦБ предписал бирже остановить торги облигациями «Роснано»

Центробанк направил бирже предписание остановить торги облигациями госкомпании «Роснано», сообщает ТАСС.

В сообщении указано, что Банк России получил информацию о обсуждениях компании с узким кругом кредиторов сценариев реструктуризации долга.

В ЦБ уточнили, что решение о приостановке торгов было принято для защиты интересов кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также во избежание создания «условий инсайдерской торговли на бирже» до официального объявления о проведении данных переговоров.

Накануне стало известно, что корпорация «Роснано» обсудила с кредиторами и держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса. В компании уточнили, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества» потребовали корректировок.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано» без объяснений причин. В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд рублей. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов. По итогам 2020 года убыток компании «Роснано» превысил 50 млрд рублей.

«Роснано» была создана в 2007 году. В 2011 году была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. В 2020 году включена правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ.