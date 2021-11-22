Сальвадор начнет строительство первого в мире Bitcoin City

Власти Сальвадора планируют построить первый в мире город, посвященный криптовалюте. Его жители будут освобождены от всех налогов, кроме НДС, заявил президент страны Найиб Букеле на конференции Bitcoin Week.

Проект, посвященный биткоину, получил название «Bitcoin City». Букеле сообщил, что город будет иметь округлую форму, а в его центре будет построен выставочный комплекс в виде символа «₿».

Жители города будут освобождены от всех налогов (на прибыль, имущество, прирост капитала и других), кроме НДС. При этом в городе будут использованы лишь возобновляемые геотермальные источники энергии.

Для финансирования проекта власти страны выпустят токенизированные 10-летние облигации на сумму $1 млрд. Причем средства, привлеченные от выпуска облигаций, будут разделены пополам. $500 млн будут вложены в биткоин на пять лет, а остальные потратят на создание городской инфраструктуры.

Сальвадор — первая в мире страна, узаконившая биткоин в качестве платежного средства. 7 сентября в стране вступил в силу соответствующий закон. В тот же день власти купили первые 550 биткоинов.