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Samsung занял первое место в России по продажам смартфонов

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Apple/Samsung/OnePlus

Компания Samsung в октябре вернулась на первое место по продажам смартфонов в России, занимая долю рынка в размере 34,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование МТС.

По данным продаж, Samsung вернул себе первое место в штучном выражении. На долю производителя пришлось 34,5% всех реализованных в октябре смартфонов. Xiaomi, который по итогам третьего квартала был на первом месте, в октябре занял лишь 28,1% рынка. Также на первом месте по продажам в октябре смартфоны Samsung в «Связном», где они заняли 33% рынка в штучных продажах.

Компания смогла отвоевать первое место благодаря стабильным поставкам и комфортной для покупателя ценовой политике. Учитывая, что на рынке дефицит, то продажи больше у тех, у кого больше товаров, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Несмотря на то, что данные ритейлеров по продажам смартфонов в октябре отличаются, большинство отмечают, что в штучном выражении по сравнению с аналогичными показателями 2020 года рынок не вырос.

Однако директор департамента «Мобильные средства связи и умный дом» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков считает, что данные ритейлеров не отражают полную картину рынка. Окончательный вывод можно будет сделать лишь после детального и проработанного отчета.

Ранее сообщалось, что дефицит компонентов привел к недостатку гаджетов в продаже, и как следствие, к проблеме выбора подарков на Новый год. Если раньше роль играла в основном цена, то теперь еще и отсутствие устройств в продаже.

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