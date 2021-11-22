Аналитики предсказали рост реальных доходов населения по итогам года

Реальные доходы россиян по итогам 2021 года вырастут примерно на 2,6%. Это связано с восстановлением экономики, дефицитом кадров на рынке и единовременными социальными выплатами. Об этом пишет РИА «Новости» на основе опроса аналитиков.

Главной причиной увеличения доходов населения является восстановление экономики и дефицит кадров. Основной вклад в рост доходов населения вносит увеличение зарплат из-за нехватки рабочей силы, который произошел после ограничения внешней миграции, считают аналитики.

Определенную поддержку в третьем квартале оказали единовременные социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников. Так, вклад выплат в темпы роста составил около 4%.

Основным препятствием для роста доходов населения все еще является повышенная инфляция. Также на замедление роста влияет завершение периода восстановления экономики после коронавриуса, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Дополнительно на замедление роста доходов населения к концу 2021 года может повлиять введение новых ограничений против коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ.