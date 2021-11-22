Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Литве задержали украинцев за перевозку нелегальных мигрантов 12:26
В Ульяновской области группа подростков затушила снегом Вечный огонь 12:26
Mash: Марина Хлебникова остается в коме 12:24
Samsung занял первое место в России по продажам смартфонов 12:24
Гендиректор «Спартака» оценил результаты клуба после первого круга РПЛ 12:21
Источник: задержанный делу о трупе в багажнике в Ленобласти сознался... 12:07
В России за сутки зафиксировали 37 156 новых случаев коронавируса 12:06
Bloomberg: в США считают, что Россия планирует нападение на Украину... 12:02
Умер 28-летний актер Джои Морган 12:01
Глава МИД Украины Кулеба назвал «главную цель России» 11:59

Аналитики предсказали рост реальных доходов населения по итогам года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Реальные доходы россиян по итогам 2021 года вырастут примерно на 2,6%. Это связано с восстановлением экономики, дефицитом кадров на рынке и единовременными социальными выплатами. Об этом пишет РИА «Новости» на основе опроса аналитиков.

Главной причиной увеличения доходов населения является восстановление экономики и дефицит кадров. Основной вклад в рост доходов населения вносит увеличение зарплат из-за нехватки рабочей силы, который произошел после ограничения внешней миграции, считают аналитики.

Определенную поддержку в третьем квартале оказали единовременные социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников. Так, вклад выплат в темпы роста составил около 4%.

Основным препятствием для роста доходов населения все еще является повышенная инфляция. Также на замедление роста влияет завершение периода восстановления экономики после коронавриуса, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Дополнительно на замедление роста доходов населения к концу 2021 года может повлиять введение новых ограничений против коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть