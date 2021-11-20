В России число самозанятых с начала 2021 года увеличилось на 1 миллион человек

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал, что число самозанятых граждан в стране увеличилось на 1 млн человек с начала 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мировой экономической кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас где-то на 200 тыс. субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тыс. стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые», — заявил он.

По словам главы общественной организации, сейчас в стране насчитываются 3,3 млн самозанятых.

Ранее сообщалось, что в России могут создать для самозанятых единый негосударственный пенсионный план. Планируется, что платформы с согласия самозанятых будут удерживать часть доходов от каждого заказа для пенсионных взносов. Так, граждане смогут получить пенсионные выплаты, даже если будут жить в другой стране.