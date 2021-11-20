В Думе хотят сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для детей до 16 лет

Депутат Госдумы Нина Останкина сообщила, что думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей собирается инициировать разработку законопроекта, согласно которому для детей в возрасте от 7 до 16 лет будет введен бесплатный проезд на общественном транспорте, передает РИА «Новости».

Подобный проект закона уже вносили в Госдуму в мае 2021 года. Однако в существующей редакции он получил отрицательное заключение правительства.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан», — сказала Останкина.

По ее словам, парламентарии попытаются убедить кабмин, что на эти меры деньги необходимо выделять из федерального бюджета.

В марте в России начал действовать закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта. Данная норма «запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых».

Позже уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на городском транспорте для многодетных семей по всей стране.