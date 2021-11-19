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Юрист Коняева рассказала, как распознать финансовую пирамиду

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Юрист Анна Коняева заявила, что для выявления финансовой пирамиды необходимо провести финансовую и юридическую проверку компании. Об этом она сообщила изданию «Секрет фирмы».

По ее словам, нужно запросить у компании балансы за три последних года с отметкой налоговой службы, а также корпоративные документы, в том числе устав и внутренние положения компании. Эксперт добавила, что стоит проверить, заводили ли на организацию уголовные дела. Проверить эти сведения можно с помощью государственной системы «Правосудие» и картотеки арбитражных дел.

Также должны насторожить заблокированные счета компании и перестановки в руководстве.

Ранее балерина Анастасия Волочкова лишилась около 2 млн рублей, поверив мошенникам, которые выдавали себя за опытных инвесторов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Волочковой позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой группы QBF и предложил преумножить сбережения за несколько месяцев. Аферист подкупил жертву, соврав, что нашел ее номер телефона в «Базе самых успешных людей России». Он также напомнил ей о дружбе с Джигурдой, которому также предложил сотрудничество — «там деньги тоже не помешают».

Начинающий инвестор вложила 3 млн рублей. Делиться контактом с Джигурдой Волочкова не стала.После того, как балерина получила первую выплату в 1,15 млн рублей, брокеры пропали. С артисткой так и не связались, и в среду, 17 ноября, она обратилась в полицию.

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