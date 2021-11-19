Эксперты призвали не ждать снижения цен на «вторичку» в Москве до конца года

Снижения цен на московские квартиры к концу года ожидать не стоит, сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, пишет РБК.

По словам Попова, последний год стоимость квартир в Москве колеблется в узком диапазоне — от 245 тыс. до 270 тыс. руб. за 1 кв. м, и предпосылок для снижения цен на жилье к концу года нет.

«Факторы, влияющие на ценообразование, уравновешивают друг друга. С одной стороны, новостройки продолжают дорожать. С другой стороны, на рынок выходит больше инвестиционных лотов и наследственных квартир. Эти предложения обычно выставляются ниже рынка», — рассказал эксперт.

Главный аналитик риелторской компании «Миэль» Екатерина Бережнова отметила, что увеличение ставки и прогнозы по инфляции сделают ипотеку менее доступной. Вследствие этого спрос постепенно охладится. Однако снижение на рынке недвижимости не наблюдается.

По подсчетам аналитиков, за последний год цена за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости поднялась на 19% и достигла 271,2 тыс. рублей. Больше всего подорожали квартиры со свободной планировкой и студии.

Риелторы считают, что спрос на квартиры на протяжении всего 2021 года остается на высоком уровне. С января по сентябрь было заключено 122 тыс. договоров купли-продажи, впервые за последние семь лет.

Ранее сообщалось, что доля унаследованных квартир, продающихся на московской «вторичке», резко выросла за последний год. С 1990-х и до осени 2020 года показатель составлял примерно 10%, а в октябре 2021-го он достиг 20%.