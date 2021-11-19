В России одобрен закон о зачислении в бюджет ПФР денег, изъятых у коррупционеров

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательстве, связанные с обязательным пенсионным страхованием и передачей средств. Об этом сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации.

Был дополнен перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда страны. Теперь в ПФР смогут поступить деньги, которые изъяли при коррупционных преступлениях.

«Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных преступлений», — следует из документа.

Проект был принят Госдумой 21 октября, а одобрен Советом Федерации — 10 ноября. Утвержденный документ опубликован 19 ноября.

Ранее сообщалось, что конфискованные у коррупционеров деньги перечислят в бюджет Пенсионного фонда.