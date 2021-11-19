Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Курганской епархии объяснили, зачем нужны листовки об опасности йоги 13:39
«Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге... 13:38
В Австрии с февраля 2022 года введут обязательную вакцинацию граждан 13:37
Литва признала необходимость переговоров Запада с Лукашенко 13:36
Сбившая троих детей на переходе в Москве девушка обжаловала приговор 13:36
В Курганской епархии призвали заменить йогу пилатесом и упражнениями по системе... 13:35
Бизнес пожаловался на банки из-за отказов в льготных кредитах 13:33
В Польше заявили, что четыре солдата получили ранения во время штурма границы... 13:28
Марсоход снял на видео самый сложный полет вертолета Ingenuity 13:28
Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума 13:24

В России одобрен закон о зачислении в бюджет ПФР денег, изъятых у коррупционеров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательстве, связанные с обязательным пенсионным страхованием и передачей средств. Об этом сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации.

Был дополнен перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда страны. Теперь в ПФР смогут поступить деньги, которые изъяли при коррупционных преступлениях.

«Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных преступлений», — следует из документа.

Проект был принят Госдумой 21 октября, а одобрен Советом Федерации — 10 ноября. Утвержденный документ опубликован 19 ноября.

Ранее сообщалось, что конфискованные у коррупционеров деньги перечислят в бюджет Пенсионного фонда.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть