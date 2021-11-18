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В ЦБ заявили о необходимости снизить максимальную ставку по микрозаймам

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пора снизить максимальную ставку по микрозаймам с текущего уровня 1% в день. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — заявила глава ЦБ.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поддержал идею главы ЦБ. Он отметил, что к текущей ставке очень много нареканий, из-за нее людей «практически разоряют».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам.

С лета 2019 года в России предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам составляет 1%, однако при таком условии у заемщиков возникают избыточные обязательства. Процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составят 30%.

По мнению депутата, подобные условия являются «значительным обременением для граждан, испытывающих финансовые трудности».

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