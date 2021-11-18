Госдума приняла закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартир

Семьи с двумя и более детьми смогут не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), такую поправку в налоговый кодекс приняла Государственная дума.

«Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в рамках новой нормы будут регулироваться доходы от продажи тех квартир, которые получены с 1 января 2021 года.

Также от НДФЛ освободят доходы, которые были получены во время «стимулирующих мероприятий» для тех людей, кто участвовал в вакцинации. Также к этому отнесены мероприятия по подведению газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Дополнительно были внесены те субсидии, которые в 2021 году в рамках мер поддержки борьбы с последствиями коронавируса были предоставлены малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО.

На данный момент от уплаты НДФЛ освобождаются семьи с двумя и более детьми, владеющие недвижимостью более пяти лет. При продаже жилья собственник должен выплатить государству 13% от стоимости жилого объекта.

Инициатива была выдвинута президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» 19 июня. Он отметил, что зачастую сумма налога для конкретной семьи является значительной — «именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении последующих детей смогла быстрее купить новое жилье».