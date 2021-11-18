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Набиуллина заявила, что Россия достигла двузначных значений продовольственной инфляции

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Банк России/YouTube

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, то могут пострадать самые незащищенные группы населения. У граждан с невысоким уровнем дохода продукты занимают большое место в потребительской корзине, поэтому инфляция сильнее всего бьет по ним.

Набиуллина пояснила, что рост цен на продукты связан с плохим урожаем, ростом мировых цен на продовольствие, удорожанием рабочей силы и уменьшением количества сезонных трудовых мигрантов в России.

«Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции», — заключила глава ЦБ.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи заявил, что в 2022 году в России возможны риски повторного резкого роста цен на продовольствие.

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