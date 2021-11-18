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Посол Германии в Москве одобрил участие Украины в сертификации «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр назвал правильным участие Украины в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса, и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно. Потому что анализ и оценка в процессе сертификации проводятся независимым регулирующим органом Германии, а не другими сторонами», — сказал он.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз Украины» примет участие в сертификации оператора проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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