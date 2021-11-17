Госдума в первом чтении приняла пакет проектов о наказании за неполную уплату алиментов

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, согласно которым неплательщики алиментов не смогут избежать наказания в случае перечисления ими незначительных сумм, передает РИА «Новости».

Так, в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) вносятся соответствующие поправки.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны «с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов».

«В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей», — сказано в пояснении.

В данную статью предлагается добавить уточнение. В соответствии с ним, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением» повлечет за собой уголовное наказание. Эта статья предусматривает за неоднократную неуплату алиментов, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года.

При этом данная статья УК РФ дополнена положением о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств «в порядке, определяемом законодательством РФ».

Ранее правительство России утвердило постановление о перечне видом заработной платы, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.