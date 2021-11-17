Минск назвал дату прекращения поставок электроэнергии на Украину

В Министерстве энергетики Республики Беларусь заявили, что страна перестанет поставлять электроэнергию на Украину начиная с 18 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — заявили в белорусском ведомстве.

Там отметили, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться республикой с учетом технических возможностей.

В Минэнерго Белоруссии не назвали причины прекращения поставок электроэнергии.

Ранее в белорусском ведомстве заявили, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в среду, 17 ноября, отключен от сети после срабатывания автоматики.

«17 ноября в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики.

Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем», — говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что радиационный фон на атомной электростанции и в зоне наблюдения остается в норме.