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Reuters: запуск «Северного потока — 2» могут отложить до марта 2022 года

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен до марта следующего года из-за приостановки процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG немецким регулятором. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правительстве Германии.

«Я ожидаю, что запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта 2022 года», — заявил один из источников.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД ФРГ заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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