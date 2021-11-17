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Более половины обращений на «Сервис 360°» связаны с COVID-ограничениями

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Корпорация МСП

В Корпорацию МСП через запущенный 9 ноября «Сервис 360°» за семь дней было подано 77 анкет и обращений от предпринимателей из 45 регионов, сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего предприниматели (55 обращений) интересуются COVID-ограничениями. Следующим по популярности является взаимодействие с банками, замыкает тройку тема закупок. Также предприниматели спрашивают о проверках, взаимодействии с операторами инвестиционных платформ и о микрофинансовых организациях.

Представители малого и среднего бизнеса обращаются на «Сервис 360°» по поводу механизмов поддержки розничной торговли (44%), введения QR-кодов (25%), получения льготного кредита (11%) и закупок (8%). Самыми популярными регионами стали Москва, Пермский край, Тюменская, Самарская и Саратовская области.

«За неделю нам удалось помочь 16 предпринимателям. 26 обращений находятся в работе — по ним направлены запросы в органы власти и правоохранительные органы, по 36 — решение прорабатывается совместно с регионами. Индивидуальным предпринимателям из Краснодарского края, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга и Белгородской области, а также организации из Владимирской области оказали помощь в получении субсидий или грантов в период нерабочих дней. Также нам удалось оперативно решить вопрос с выплатой задолженности со стороны заказчика за оказанные услуги», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, Корпорация МСП запустила «Сервис 360°» 9 ноября. С помощью него предприниматели могут сообщить о проблемах при COVID-ограничениях, трудностях при проведении торгов, проблемах проверок, а также поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки.

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