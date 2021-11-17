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В Москве построят новый мост через Битцу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве готовятся к строительству нового моста через реку Битца на юго-западе столицы. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что строительство моста ведется в рамках продолжения проекта Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Она проходит от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Заммэра уточнил, что перед началом строительства необходимо стабилизировать оползневые процессы, поэтому производится возведение противооползневого сооружения.

Параллельно с мостом, на участке возводится 65-метровй тоннель, который находится под 32-м километром МКАД. Также на участке строят надземный пешеходный переход через МКАД и эстакадный съезд с Московской кольцевой автодороги на ЮВХ в сторону области.

Битца — река на юго-западе Москвы и в Московской области. Является левым притоком Пахры (правый приток Москва-реки), вторым по длине и мощности.

Ранее стало известно, что готовность нового Афанасьевского моста в Воскресенске достигла 90%. Движение здесь откроют на семь месяцев раньше срока — в июле. Работу проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках проекта президента «Безопасные качественные дороги».

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