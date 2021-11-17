ФАС предложила меры по стабилизации цен на дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ряд мер для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Служба предложила повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5% с 7,5% до 10% для создания запаса прочности в период повышенного спроса на топливо.

Ведомство также предложило снизить до 10% диапазон, когда возврат по демпферу не возмещается нефтяной компании, если оптовая цена на внутреннем выше условной цены в формуле демпфера. Уточняется, что сейчас этот показатель составляет 20%.

«Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива», — рассказали о последней инициативе в пресс-службе.

Ранее Российский топливный союз (РТС) обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Эксперты призвали создать условия, при которых демпфирующий механизм мог бы максимально устранять дисбаланс между оптовыми и розничными ценами. В РТС заявили, что ситуация может ухудшиться в 2022 году из-за ряда изменений в законодательстве. Сообщалось, что в частности, с 1 января повысится акциз на бензин и дизтопливо.