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ФАС предложила меры по стабилизации цен на дизельное топливо

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ряд мер для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Служба предложила повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5% с 7,5% до 10% для создания запаса прочности в период повышенного спроса на топливо.

Ведомство также предложило снизить до 10% диапазон, когда возврат по демпферу не возмещается нефтяной компании, если оптовая цена на внутреннем выше условной цены в формуле демпфера. Уточняется, что сейчас этот показатель составляет 20%.

«Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива», — рассказали о последней инициативе в пресс-службе.

Ранее Российский топливный союз (РТС) обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Эксперты призвали создать условия, при которых демпфирующий механизм мог бы максимально устранять дисбаланс между оптовыми и розничными ценами. В РТС заявили, что ситуация может ухудшиться в 2022 году из-за ряда изменений в законодательстве. Сообщалось, что в частности, с 1 января повысится акциз на бензин и дизтопливо.

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