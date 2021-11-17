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Объем вложений России в госбумаги США сократился до $3,9 млрд

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Brendan McDermid/Reuters

Объем вложений Российской Федерации в государственные ценные бумаги США в сентябре текущего года сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $3,918 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы Минфина США.

В августе вложения составляли — $4,004 млрд, а в июле — в $4,006 млрд.

На долгосрочные облигации в российских вложениях в сентябре приходились $204 млн, на краткосрочные - $3,7 млрд.

С 2018 года Москва начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Тенденция сохранялась до августа 2019 года, тогда Россия впервые за долгое время увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

В марте прошлого года Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Далее этот показатель менялся в обе стороны несколько раз, пока в сентябре не был опять сокращен объем вложений.

Ранее сообщалось, что глава ФРС не опасается отказа России и Китая от доллара. Потенциальный отказ России и Китая от оборота на государственном уровне американской валюты не приведет к ее дестабилизации, полагают чиновники США. Россия вынуждена идти на эти шаги из-за санкционного риска, отмечают российские власти.

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