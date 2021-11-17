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Глава Trafigura: дефицит газа может привести к отключениям электричества в Европе

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The Guardian

Глава одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр заявил, что нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным сбоям в подаче электричества. Об этом пишет издание The Telegraph.

«Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство. Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии», — высказал свою точку зрения Вейр.

Для энергоснабжения Европы газ имеет решающее значение. Так, только в Великобритании свыше 22 млн домохозяйств подключены к газовой сети. В прошлом году 38% купленного газа было использовано для отопления жилья, 29% — для производства электроэнергии и 11% — для коммерческих нужд и промышленности.

Как пишет издание, британские энергокомпании уже испытывают трудности на фоне резко выросших мировых цен на газ. Ряд их них объявил, что не в состоянии выполнить обязательства перед потребителями.

Вместо нападок на Россию из-за кризиса на энергетическом рынке странам Запада следует пересмотреть свою санкционную политику и попросить о «спасении», такое мнение выразил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза. Он выразил мнение, что сейчас Европа нуждается в России намного больше, чем США. Из-за истощения запасов на фоне отказа от ископаемого топлива и из-за того, что европейские избирательные блоки, обладающие внушительным политическим влиянием, а также политические лидеры в Брюсселе отдают предпочтение зеленой энергетике.

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