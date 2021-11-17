Депутат бундестага Брайнингер объяснил задержу сертификации «Северного потока — 2»

Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может быть связано с тем, что регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

«Не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации. <...> Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», — сказал он.

При этом Брайнингер добавил, что от «Северного потока — 2» не станут отказываться, так как «в Германии есть значительные сил», которые заинтересованы в «скорейшем запуске этого проекта».

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В МИД Германии заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.