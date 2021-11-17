«Известия»: жителям Сибири и Дальнего Востока не хватает топлива

С нехваткой топлива столкнулись жители Сибири и Дальнего Востока. Об этом рассказали «Известиям» представители бизнеса.

Как пишет издание, это связано с тем, что независимые АЗС, которые занимают 60% рынка, начали банкротиться из-за диспаритета цен.

Часть бизнесменов также не имеет возможности купить топливо с запасом, из-за чего сокращают ассортимент.

Местные жители заправляются у крупных компаний, а в некоторых городах всего 5-10 АЗС — на них выстраиваются длинные очереди.

В ФАС обратились к нефтяникам с призывом не допустить дальнейшего роста цен на топливо всех видов. Также рекомендовано увеличить объемы производства нефтепродуктов. Об этом говорилось на заседании биржевого комитета службы 27 октября. На нем особое внимание было обращено на обеспечение топливом ДФО.

В Минэнерго указали, что суточный мониторинг запасов топлива показал обеспеченность бензином и дизелем превышает 10 суток в этом округе.

На фоне растущей инфляции сохраняется риск подорожания бензина в России. По мнению экспертов, к концу декабря цены на ключевые марки топлива могут оказаться в районе 50-52 рублей за литр. В то же время вполне вероятен сценарий, при котором внутренний рынок будет ждать волна разорений частных АЗС, что чревато увеличением доли контрафактного топлива.