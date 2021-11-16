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Цена на газ в Европе выросла на 17% после решения по «Северному потоку – 2»

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Global Look Press

Цена на газ в Европе в ходе торгов впервые с конца октября поднялась до $1100 за тыс. куб. м после решения регулятора ФРГ приостановить процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ICE Futures.

«Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на торгах во вторник достигла максимальных 1110 долларов, что на 17,8% выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ранее во вторник стоимость топлива впервые с 27 октября увеличилась до $1000 за тысячу кубометров, а после решения по сертификации «Северного потока – 2» рост резко увеличился.

16 ноября стало известно, что Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Немецкий регулятор пояснил, что сертификация продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны. Для этого оператор газопровода должен подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

В настоящее время штаб-квартира газового оператора находится в швейцарском городе Цуге. Для управления частью трубопровода, которая находится на немецкой территории, необходимо основать дочернюю компанию в Германии.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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