Климкин посоветовал Киеву не радоваться приостановке сертификации «Северного потока – 2»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву не стоит «сильно радоваться» по поводу прекращения сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», и предложил поддержать Польшу с обращением в Европейский суд, чтобы оспорить создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG. Об этом он написал в Facebook.

«Прекращение сертификации «Северного потока – 2» не должно нас сильно радовать. Скорее, наоборот, ведь создается отдельная компания, отвечающая за часть «Северного потока – 2» на немецкой территории и в немецких территориальных водах. Там будет в полном объеме действовать законодательство Евросоюза», — отметил политик.

По его словам, все выглядит так, что Россия «договорилась» с Германией в энергетическом вопросе и «не даст замерзнуть Европе». Климкин заявил, что энергетика для Украины — «слабая цепь и Кремль будет пытаться разрушить именно ее».

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». По данным регулятора, сертификация оператора Nord Stream 2 продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны, для чего потребуется подать новую заявку от лица дочернего предприятия.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG отметили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.