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Сербия планирует увеличить закупки российского газа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны планируют увеличить закупки природного газа в РФ до 3 млрд кубометров в год, сообщает РИА «Новости».

«В (подземном хранилище газа – Прим. ред.) Банатски-Двор, чтобы не тратить народные деньги, мы израсходовали 102 млн кубических метров газа, сейчас наши резервы – 161 млн кубометров. Со страшной скоростью тратим то, что мы собирали», — сказал сербский лидер.

По его словам, только производство дополнительных объемов электроэнергии в зимний период обходится Сербии в 1,8 млн кубометров газа в сутки.

Ранее Вучич заявил, что уверен в увеличении поставок газа в Сербию и корректировке его цены после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сербский лидер отметил, что его стране требуется много газа, так как сербская экономика лидирует в Евросоюзе по темпам роста. Он добавил, что о новых условиях поставки газа нужно договориться до конца года.

Встреча лидеров двух стран должна состояться 25 ноября.

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