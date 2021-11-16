В Минэнерго ФРГ прокомментировали приостановку сертификации «Северного потока – 2»

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» не повлияет на энергобезопасность Германии, об этом заявила представитель немецкого Минэнерго Сузанне Унград.

«Речь идет о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов.<...> После поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс сертификации в BNA будет возобновлен», — цитирует Унград РИА «Новости».

Она отметила, что заморозка процесса сертификации означает приостановку отчета для принятия решения властями Германии. Срок истекал 8 января.

Ранее в МИД Германии заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».