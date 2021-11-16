Зеленский рассказал о семи кораблях с углем для покрытия потребностей страны

На Украине будет удовлетворен спрос на уголь посредством семи кораблей типа Panamax [судно с максимальными габаритами, которые позволяют пройти через старые шлюзы Панамского канала], с таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в Instagram.

По словам главы государства, корабли прибудут «в ближайшее время» и, таким образом, смогут полностью покрыть потребности Украины до конца 2021-го года. Он отметил, что страна «не покупает уголь у сепаратистов», хотя эта позиция и встречает критику граждан.

«Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как мне кажется, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг по пути к полной энергетической независимости Украины, — сказал Зеленский.

Президент объявил об активации дополнительных блоков Ровенской и Запорожской АЭС и посоветовал украинцам «отключить звук на некоторых лживых телеканалах» или не смотреть телевизор, поскольку это «бережет и нервы, и электроэнергию».

Ранее экс-глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что у Зеленского нет шансов пойти на второй президентский срок, и глава государства «попал в сумасшедшую ловушку», постепенно становясь авторитарным политиком из-за исчезновения «баланса» в результате «монобольшиства» на парламентских выборах.