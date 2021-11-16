Минэнерго заявило, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля

Глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля, передает ТАСС.

По его словам, представители Киева не обращались к Москве с просьбой о дополнительных поставках российского угля, чтобы не допустить дефицита электроэнергии на Украине.

10 ноября пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что Киев собирается закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях Донбасса. По ее словам, вопрос о коммерческих поставках электроэнергии и угля был затронут 9 ноября на подгруппе по экономическим вопросам.

В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь «у сепаратистов».

В начале ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.