Стало известно, почему в 1,5 раза выросла минимальная стоимость аренды жилья в Москве

Осенью 2021 года минимальный порог стоимости аренды квартиры в Старой Москве был поднят на 50% — с 20 тыс. руб. (в августе) до 30 тыс. руб. в октябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Аналогичные данные подтвердили в агентстве недвижимости Est-a-Tet.

В «Инком-Недвижимость» указали, что динамика цен на рынке столицы объясняется дефицитом ликвидного предложения. Сообщается, что число желающих снять самые дешевые квартиры в два раза превышает предложение.

Ранее москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру. Большинство жителей столицы заявили, что не рассматривают съемную квартиру, если в ней нет холодильника.