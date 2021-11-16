Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине заявили о 9 сценариях обороны от «агрессии России» 09:01
Тренер сборной Хорватии назвал российского игрока, который способен заиграть в Европе 09:01
Минэнерго заявило, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля 08:54
Си Цзиньпин призвал Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и... 08:51
Политолог из Украины допустил отмену безвиза с Евросоюзом из-за... 08:47
Умер актер из сериала «Кости» Хит Фриман 08:46
Бойца MMA обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации 08:44
Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая» 08:31
Экс-глава МВД Украины Аваков рассказал о ловушке, из которой не может выйти... 08:26
Ученые нашли на Луне ловушки углекислого газа, полезные для будущих миссий 08:23

Стало известно, почему в 1,5 раза выросла минимальная стоимость аренды жилья в Москве

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Осенью 2021 года минимальный порог стоимости аренды квартиры в Старой Москве был поднят на 50% — с 20 тыс. руб. (в августе) до 30 тыс. руб. в октябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Аналогичные данные подтвердили в агентстве недвижимости Est-a-Tet.

В «Инком-Недвижимость» указали, что динамика цен на рынке столицы объясняется дефицитом ликвидного предложения. Сообщается, что число желающих снять самые дешевые квартиры в два раза превышает предложение.

Ранее москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру. Большинство жителей столицы заявили, что не рассматривают съемную квартиру, если в ней нет холодильника.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть