Новак сообщил о договоренности по экспорту электроэнергии из РФ в Казахстан

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из России, передает ТАСС.

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия», — сказал Новак.

По его словам, условия поставок будут прорабатываться между коммерческими компаниями.

Ранее член правления компании «Интер РАО» Александра Панина сообщила о готовности России удвоить экспорт электроэнергии в Казахстан в ноябре текущего года, увеличив мощность перетока на 300-400 Мвт. По ее словам, организация будет осуществлять дополнительные поставки по рыночной цене, их рост связан с риском дефицита электроэнергии в Казахстане грядущей зимой.

Причиной нехватки электроэнергии в этой стране стал рост числа майнеров криптовалюты, указала Панина.

Она также отметила, что поставки электроэнергии между двумя государствами идут на некоммерческих принципах параллельной работы энергосистем, мощностью перетока около 400 МВт.