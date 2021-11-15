Квартиру в Нижнем Тагиле можно обменять на семь «квадратов» в Москве

За квартиру в Нижнем Тагиле можно приобрести лишь несколько квадратных метров в столице, подсчитали аналитики сервиса объявлений по поиску жилья «Мир квартир».

Больше всего квадратных метров в Москве могут приобрести те, кто продал жилье в Сочи. При продаже средней квартиры можно купить 43 столичных «квадрата».

После Сочи на втором месте находится Санкт-Петербург. При продаже средней квартиры можно купить чуть более 35 кв. м в столице. На третьем месте Севастополь. При продажи квартиры в этом городе можно получить 28,1 кв. м жилья, отмечается в исследовании.

Меньше всего московских «квадратов», из топ-10 рейтинга, можно заполучить, продав квартиру в Хабаровске. За нее можно приобрести лишь 20 кв. м жилья в столице.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного рынка в Москве, без учета элитной недвижимости, оценивается в 283,2 тыс. рублей. Всего в анализе участвовало 69 российских городов.

Жители более половины российских городов смогут купить только комнату, так как их бюджета хватит на приобретение не более чем 17 кв. м в Москве.

Ранее сообщалось, что российская столица заняла четвертую строчку рейтинга мегаполисов мира по росту цен на элитное жилье. В тройке лидеров оказались Майами, Сеул и Шанхай. Северная столица России заняла лишь 10-е место.