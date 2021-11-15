Глава ЦБ Набиуллина рассказала, что угрожает благополучию россиян

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что благополучию соотечественников сейчас может угрожать высокая инфляция. Об этом сообщает ТАСС.

«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, наблюдающийся рост инфляционных ожиданий тревожит Банк России и то, как он сказывается потом на финансовом поведении россиян.

Также глава ЦБ обратила внимание, что регулятору обязательно стоило вмешаться, не допустив рост инфляции.

Ранее сообщалось, что в Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России.

В «Опоре России» утверждали, что реальный рост цен с начала года составляет 20%. В организации считают, что снизить темпы роста цен не получится без структурных изменений экономики страны.