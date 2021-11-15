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Глава ЦБ Набиуллина рассказала, что угрожает благополучию россиян

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что благополучию соотечественников сейчас может угрожать высокая инфляция. Об этом сообщает ТАСС.

«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее», — подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, наблюдающийся рост инфляционных ожиданий тревожит Банк России и то, как он сказывается потом на финансовом поведении россиян.

Также глава ЦБ обратила внимание, что регулятору обязательно стоило вмешаться, не допустив рост инфляции.

Ранее сообщалось, что в Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России.

В «Опоре России» утверждали, что реальный рост цен с начала года составляет 20%. В организации считают, что снизить темпы роста цен не получится без структурных изменений экономики страны.

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