В Кремле выразили надежду, что Минск не приостановит транзит газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Минск не приостановит транзит газа в Европу, передает РИА «Новости»ТАСС.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Белоруссия является суверенным государством и что он «допустил возможность эмоциональных решений» со стороны белорусских властей.

«Президент все-таки выразил надежду и даже уверенность, что это никоем образом не повлияет на транзит газа и на выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление последовало после того, как Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах и пригрозил ввести против республики санкции.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель между тем выразил уверенность, что Белоруссия не перекроет поставки газа. 15 ноября ЕС планирует новый пакет целевых персональных санкций против Минска и создаст санкционный механизм против авиакомпаний и турагентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.