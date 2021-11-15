В США будут платить по $500 за сообщения об учителях-расистах

В США организация Moms for Liberty предлагает $500 каждому, кто сможет выявить учителей, нарушающих новый закон о дискриминации. Об этом сообщает издание Business Insider.

Moms for Liberty в Twitter обратилась к учащимся, родителям, учителям, школьному персоналу с просьбой сообщать им о случаях дискриминации по расовому, гендерному признакам, пообещав анонимность.

Организация объявила о вознаграждении после того, как в штате Нью-Гемпшир ввели закон, который запрещает определенные учения о расе, расизме, гендере и сексизме, а госорганы создали специальный сайт, куда на условиях анонимности можно заявить о предполагаемых случаях дискриминации, отмечает издание.

Новый закон был включен в годовой бюджет законодательным органом штата, контролируемым Республиканской партией, чтобы запретить преподавание так называемых «спорных концепций».

Moms for Liberty — консервативная некоммерческая организация, имеющая 135 отделений в 35 штатах и насчитывающая более 56 тыс. участников. Она выступает против учебных программ, связанных с правами ЛГБТ, расой и дискриминацией на собраниях школьных советов.

Ранее сообщалось, что учитель средней школы из Нью-Джерси, США, был отстранен от работы за оскорбление школьника. Педагог сравнил ученика с террористами из-за того, что тот исповедует ислам.