Вице-премьер Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию поручения.

В пресс-службе Абрамченко подтвердили наличие поручения.

11 ноября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в России над введением тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца работает Минсельхоз, а с 2022 года могут быть введены квоты.

В мае текущего года Минсельхоз призвал россиян не опасаться роста цен на сахар. В ведомстве заявили, что стабильности цен будет способствовать рост импорта, а также увеличение посевных площадей под сахарную свеклу. При этом продлевать госрегулирование цен на сахар и другие социально значимые продукты питания, включая растительное масло, не планировалось.