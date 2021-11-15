Чемезов заявил, что стоимость самолета Aurus составит от $39 до 50 млн

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow заявил, что стоимость российского бизнес-джета Aurus варьируется от $39 млн до $50 млн. Его слова приводит РБК. Глава госкорпорации указал, что цена зависит от комплектации.

Черезов добавил, что «это дешевле, чем, например, у Boeing». По данным представителя России, «у Boeing такая машина будет стоить около $60-65 млн». Конкретную модель иностранного бизнес-джета Чемезов не назвал

По данным главы «Ростеха», среди российских компаний и частных лиц есть интерес к Aurus. Он указал, что о зарубежных покупателях говорить пока рано, но считает, что иностранные заказчики будут.

Чемезов отметил уникальность машины, ее высокий уровень комфорта и дальностью полета в 7 тыс километров. Он уточнил, что Aurus может долететь из Москвы до Владивостока без дозаправки.

На выставке Dubai Airshow также показали внутреннее оснащение Aurus Business Jet. Салон в самолете разделен на две части. В первой оборудовано помещение для проведения переговоров или обеда, а во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон освещен подсветкой сиреневого цвета. Кабина пилота рассчитана на двоих.