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Россиянам рассказали, какие активы защитят сбережения от инфляции

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Ускорившиеся темпы инфляции как в России, так и в мире приводит к «испарению» накопленных сбережений. Однако, по мнению финансовых экспертов, существует ряд инструментов, вкладываясь в которые инвесторы могут защитить свои вложения от инфляции, сообщает РИА «Новости».

По мнению директора аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилла Таченникова акции и облигации являются «высокорисковыми инструментами», поэтому депозиты могут стать наиболее выгодным вложением.

«Конечно, колебания можно сгладить, выбрав наиболее защитные бумаги, но полностью исключить риски потери средств нельзя и в этом случае. Таким образом, «накоротке» депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону, могут оказаться наиболее выгодным вложением», — отметил эксперт.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров в свою очередь рекомендует россиянам обратить внимание на так называемые линкеры — гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен.

«Обобщенный механизм работы линкеров выглядит примерно следующим образом: номинал облигации индексируется на величину инфляции, взятую с определенным временным лагом (показателем). При этом купон облигации, выраженный в процентах годовых от номинала, в итоге также растет в абсолютном выражении», — объяснил он.

Финансовые эксперты также советуют вкладываться в сбалансированный портфель акций при долгосрочном инвестировании. Так, акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды, на горизонте 3-5 лет в условиях растущих цен, скорее всего, покажут более высокую доходность.

Ранее финансист Артем Арзамасцев объяснил, что совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники.

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